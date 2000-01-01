10.01 07:10 MIGnews.com

Либерман: Мы сурово накажем пособников террориста

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Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на заседании парламентской фракции НДИ выразил свои соболезнования родным и близким погибших во вчерашнем теракте и передал пожелания скорейшего и полного выздоровления раненым."Это страшная трагедия, но мы обязаны в этот горький час сохранять хладнокровие и тщательно взвешивать свои поступки и, что не менее важно, слова. Очень печально слышать и читать обвинения в адрес наших солдат, оказавшихся на месте теракта. Надо понимать, что такое событие разворачивается в считанные секунды, и за эти мгновения необходимо успеть оценить ситуацию, понять, что это не ДТП, что это теракт, надо зарядить и взвести оружие. Мы еще не завершили тщательную проверку произошедшего, но уже сейчас очевидно, что там были солдаты, которые сразу поняли, в чем дело, заняли боевые позиции и открыли огонь по террористу", - подчеркнул Авигдор Либерман.Министр назвал неуместными любые увязки обстоятельств этого теракта с судебным вердиктом Эльора Азарии."Это просто незнание фактов, а они таковы: с момента вынесения судебного решения по делу Эльора Азарии в ходе операций ЦАХАЛа было ликвидировано 39 террористов и ранено 15. Поэтому, повторяю: важно не только то, что мы делаем, но и что мы говорим. Слова имеют огромную значимость", - отметил Авигдор Либерман.Глава израильского оборонного ведомства обратил внимание на факт, который, по его словам, просто бросается в глаза: отказ администрации ПА в Рамалле осудить теракт."Оттуда мы слышим звонкое молчание. Зато мы видели торжества и народные гуляния, устроенные в честь террориста в Иудее, Самарии и в Газе. Что касается Газы, то излишне говорить о полной поддержке ХАМАСа и его радости по поводу этого теракта, а поведение Рамаллы – лишнее подтверждение тому, с кем мы имеем дело и кто нам противостоит. Мы сурово накажем пособников террориста и его семейство, большая часть которого открыто выразила поддержку его злодеянию, а его сестра не постеснялась заявить палестинским СМИ, что она, дескать, гордится своим братом-шахидом. Праздничные фейерверки, которые мы наблюдали вчера в Джабль-Муккабар тоже не остались нами незамеченными. Поэтому мы примем самые эффективные и решительные меры – это будут совместные и хорошо скоординированные действия армии, полиции, ШАБАКа, налогового управления, Ведомства национального страхования и других служб и ведомств. Ничего не поделаешь, в современном мире зараза распространяется быстро и не знает границ. Произошедший в Иерусалиме теракт на языке спецслужб называется "терактом под впечатлением". Террорист был "вдохновлен" аналогичными атаками в Ницце и Берлине. Такого рода террористические акты очень трудно предотвратить, но чего мы точно не намерены делать, так это превращать нашу страну и нашу столицу в нагромождение бетонных надолбов? Ведь именно этого и хотят террористы – заставить нас прекратить жить нормальной жизнью, гулять, отдыхать, вынудить нас поставить всюду блок-посты и заграждения. Так вот: этого не будет. Мы позаботимся о том, чтобы Иерусалим оставался и надежно охраняемым, и посещаемым гостями и туристами – несмотря на трагическое происшествие", - заявил Авигдор Либерман.