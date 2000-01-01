09.01 20:52 MIGnews.com

Ципи Ливни: "Дайте ЦАХАЛ действовать и побеждать"

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9 января состоялось заседание парламентской фракции Сионистского лагеря.Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь сказала на заседании:"У нас есть полное доверие к ЦАХАЛу и к силам безопасности Израиля. Хватит морочить людям голову: случай Эльора Азарии никак не может запутать ни одного солдата ЦАХАЛа. Разница между выстрелом, когда ситуация закончена и террорист уже нейтрализован, и между огнем по террористу во время совершения теракта, - разница огромная, как между ночью и днем. Те, кто стирает четкие границы, - они и ведут к путанице, поэтому убеждена, что политики и общественные деятели должны прекратить определять правила открытия огня для солдат на своих страницах в социальных сетях. Для того, чтобы определять правила открытия огня есть командиры ЦАХАЛ, есть юридическая система. Дайте ЦАХАЛу работать, расследовать и побеждать.Это тяжелый, трагический день для всех нас. Но выясняется, кто сидит в кресле премьер-министра: человек, который уверен, что все ему должны. От олигархов до простых граждан, тяжело работающих для того, чтобы обеспечить свои семьи. Не он существует для того, чтобы обслуживать народ и заботиться о людях, - а ровно наоборот: Нетаниягу уверен, что все окружающие обязаны обслуживать его".