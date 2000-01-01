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Белоруссия установила безвизовый режим для граждан 80 стран | Фото: Thinkstock10.01 05:34   MIGnews.com

Белоруссия установила безвизовый режим для граждан 80 стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении безвизового въезда в страну для граждан 80 стран, сообщается на сайте главы государства.

"В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии, государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан", – отмечается в документе.

В список вошли 39 европейских государств, США, Япония, Индии, Китая, Бразилии и других стран.

Пятидневный безвизовый режим действует при въезде страну через Национальный аэропорт Минска. Для граждан отдельных стран необходимо наличие визы ЕС и авиабилетов с датой вылета в течение 5 дней с момента въезда.
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