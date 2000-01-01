10.01 06:30 MIGnews.com

С-400 начинают защищать московское небо

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На защиту московского неба встают боевые комплексы С-400 "Триумф". Новый полковой комплект уже поступил в подмосковное соединение противовоздушной обороны Воздушно-космических сил.Ритуал вступления на первое боевое дежурство боевых расчетов ЗРС С-400 "Триумф" состоится 11 января, сообщает Интерфакс. Это произойдет после того, как зенитно-ракетные комплексы будут приведены в полную боевую готовность.С-400 "Триумф" разработан и производится концерном ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.Ракеты "Триумфа" способны поражать аэродинамические цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 400 километров. Также на дальности до 60 километров комплекс сбивает баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.Ранее комплексы "Триумф" были развернуты в Крыму, в Ленинградской области и в Сирии. В Сирии С-400 прикрывают российские базы в Латакии и Тартусе.