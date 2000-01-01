Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Все больше британцев выступают за контроль над миграцией | Фото: Thinkstock09.01 18:56   MIGnews.com

Все больше британцев выступают за контроль над миграцией

Более полный контроль иммиграции является более важным для британцев, чем доступ к свободной торговле с Европейским Союзом во время переговоров о выходе Великобритании из блока, согласно опросу, результаты которого были опубликованы в понедельник, 9 января.

Великобритания заявила, что будет инициировать официальные переговоров с ЕС до конца марта, начав двухлетний процесс определения будущих отношений Великобритании с ее крупнейшим торговым партнером.

В результате опроса, проведенного ORB International, было установлено, что 46% британцев согласились, что больший контроль над иммиграцией является более важным, чем доступ к свободной торговле, в то время как 39% не согласились с этим утверждением.

Ранее, в ходе ноябрьского опроса, было установлено, что 43% были нацелены на доступ к свободной торговле, по сравнению с 41% тех, кто согласился.

"Этот опрос ясно показывает, что, если страна должна была бы выбирать, граждане предпочли бы больший контроль над своими границами, чем доступ к свободной торговле", - сказал Джонни Хилд, управляющий директор ORB International.

В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раскрывает свою стратегию для государства, рынки испугались намеков на сделку, которая может поставить под угрозу торговые связи, которые часто называют "жесткий Brexit".

В опросе приняли участие 2075 человек, в период между 6-8 января.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:34
Жертвами сильных морозов в Европе стали более 25 человек
18:10
Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ
17:49
El AL на последнем месте по точности полетов по времени
17:29
Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍
17:17
Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов
16:57
Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов
16:43
Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле
16:28
Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа
16:15
Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus