09.01 18:56 MIGnews.com

Все больше британцев выступают за контроль над миграцией

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Более полный контроль иммиграции является более важным для британцев, чем доступ к свободной торговле с Европейским Союзом во время переговоров о выходе Великобритании из блока, согласно опросу, результаты которого были опубликованы в понедельник, 9 января.Великобритания заявила, что будет инициировать официальные переговоров с ЕС до конца марта, начав двухлетний процесс определения будущих отношений Великобритании с ее крупнейшим торговым партнером.В результате опроса, проведенного ORB International, было установлено, что 46% британцев согласились, что больший контроль над иммиграцией является более важным, чем доступ к свободной торговле, в то время как 39% не согласились с этим утверждением.Ранее, в ходе ноябрьского опроса, было установлено, что 43% были нацелены на доступ к свободной торговле, по сравнению с 41% тех, кто согласился."Этот опрос ясно показывает, что, если страна должна была бы выбирать, граждане предпочли бы больший контроль над своими границами, чем доступ к свободной торговле", - сказал Джонни Хилд, управляющий директор ORB International.В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раскрывает свою стратегию для государства, рынки испугались намеков на сделку, которая может поставить под угрозу торговые связи, которые часто называют "жесткий Brexit".В опросе приняли участие 2075 человек, в период между 6-8 января.