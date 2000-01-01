Все больше британцев выступают за контроль над миграцией
Более полный контроль иммиграции является более важным для британцев, чем доступ к свободной торговле с Европейским Союзом во время переговоров о выходе Великобритании из блока, согласно опросу, результаты которого были опубликованы в понедельник, 9 января.
Великобритания заявила, что будет инициировать официальные переговоров с ЕС до конца марта, начав двухлетний процесс определения будущих отношений Великобритании с ее крупнейшим торговым партнером.
В результате опроса, проведенного ORB International, было установлено, что 46% британцев согласились, что больший контроль над иммиграцией является более важным, чем доступ к свободной торговле, в то время как 39% не согласились с этим утверждением.
Ранее, в ходе ноябрьского опроса, было установлено, что 43% были нацелены на доступ к свободной торговле, по сравнению с 41% тех, кто согласился.
"Этот опрос ясно показывает, что, если страна должна была бы выбирать, граждане предпочли бы больший контроль над своими границами, чем доступ к свободной торговле", - сказал Джонни Хилд, управляющий директор ORB International.
В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раскрывает свою стратегию для государства, рынки испугались намеков на сделку, которая может поставить под угрозу торговые связи, которые часто называют "жесткий Brexit".
В опросе приняли участие 2075 человек, в период между 6-8 января.