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flickr 09.01 16:57   MIGnews.com

Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов

Папа Римский Франциск осудил исламистское насилие террористов, назвав его "смертоносным безумием" в понедельник, 9 января, и сказал, что лидеры государств должны улучшить социальные условия, отсутствие которых служит благодатной почвой для фундаментализма и радикализма.

Перед дипломатами из более чем 180 стран Папа Римский в очередной раз призвал запретить ядерное оружие, заявив, что эксперименты Северной Кореи строить ракеты дальнего радиуса действия могут спровоцировать новую гонку ядерных вооружений.

Папа Римский Франциск также говорил о необходимости защиты европейской унификации и укреплении единства перед изменением климата.

80-летний понтифик аргентинского происхождения резко осудил волну "вдохновленного фундаментализмом терроризма" в 2016 году, перечислив атаки боевиков-исламистов в Европе, Африке, Азии и Соединенных Штатах.
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