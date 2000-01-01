09.01 16:28 MIGnews.com

Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа

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Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 9 января, что он считает, что диалог Турции с Соединенными Штатами наберет темпы после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, и они достигнут консенсуса по региональным вопросам."Я считаю, что мы ускорим диалог, когда г-н Трамп вступит в должность. Я считаю, что мы достигнем консенсуса с г-ном Трампом, в частности, по региональным вопросам, и добьемся быстрого прогресса",- сказал он послам Турции, собравшимся в Анкаре для участия в конференции.Турция требует от США экстрадировать мусульманского богослова и одного из главных политических врагов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации неудавшегося переворота в июле.Отметим, что Фетхуллах Гюлен скрывается в Соединенных Штатах с 1999 года.