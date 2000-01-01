Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа 09.01 16:28   MIGnews.com

Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 9 января, что он считает, что диалог Турции с Соединенными Штатами наберет темпы после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, и они достигнут консенсуса по региональным вопросам.

"Я считаю, что мы ускорим диалог, когда г-н Трамп вступит в должность. Я считаю, что мы достигнем консенсуса с г-ном Трампом, в частности, по региональным вопросам, и добьемся быстрого прогресса",- сказал он послам Турции, собравшимся в Анкаре для участия в конференции.

Турция требует от США экстрадировать мусульманского богослова и одного из главных политических врагов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации неудавшегося переворота в июле.

Отметим, что Фетхуллах Гюлен скрывается в Соединенных Штатах с 1999 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:29
Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍
17:17
Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов
16:57
Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов
16:43
Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле
16:15
Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
13:41
Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения
13:06
Убийца Дани Гонена получил два пожизненных
12:42
В боях на Синае убиты 13 египетских солдат
12:14
Британские СМИ: Трамп “отдаст” Путину Украину и Сирию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus