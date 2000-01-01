Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






09.01 17:17   MIGnews.com

Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов

Депутат Кнессета, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал теракт, произошедший в воскресенье, 8 января, в Иерусали в районе Армон Ха-Нацив. Напомним, что в результате теракта погибли 4 солдат ЦАХАЛа, еще 15 получили ранения. Террорист бы нейтрализован на месте атаки

Яир Лапи: "Вчера в Иерусалиме были убиты Шира Цур, Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж и Эрэз Орбах. Мы выражаем глубокое соболезнование их семьям.

Мы будем бороться с террором решительно и без всяких компромиссов, включая разрушение домов террористов, изгнание из страны их семей, причастных к террору, закрытие КПП и запрет на въезд в Израиль всем пособникам террора.

Мы сражаемся не только с нашими врагами, мы боремся за будущее страны, за то, каким оно будет.

В то время, когда врачи спасают жизни раненых, а представители сил безопасности работают на месте трагических событий, где пролилась кровь, некоторые уже спешат превратить этот ужасный теракт в политическую дискуссию и распространяют лживые слухи о том, что якобы все военнослужащие сбежали с места теракта из-за того, что случилось на суде над Эльором Азарией. "Эффект Азарии" – так они это назвали, упустив из виду тот факт, что солдаты открыли огонь по террористу и уничтожили его. Вместо поддержки опять начались нападки на главу Генштаба, человека, который 40 лет вел людей в бой.

Герои, стучащие по клавишам клавиатуры. Все те, кто лишь говорят о любви к Израилю, но при этом ненавидящие народ Израиля и все то, что представляет собой это государство. Что случилось с нами? Когда мы стали такими?

Еще совсем недавно элементарные правила поведения были для нас нормой. Мы испытывали уважением к погибшим, к их памяти, к их семьям. Мы были способны остановиться и подождать – хотя бы один день, пока тело не будет предано земле. Шира Цур, Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж и Эрэз Орбах, да будет благословенна их память, не должны стать поводом для очередного раскола в обществе. Они солдаты ЦАХАЛа, и они были убиты.

Мы убеждены в том, что общество должно вернуть себе способность к диалогу. Это зависит от каждого из нас. Не от политиков и не от "токбекистов". Скажите сами себе, тем, кто вас окружает – мы не готовы, чтобы на наших экранах были пляски на крови. Сотрите, заблокируйте, скажите "нет".

Настало время, чтобы мы все вместе оказали сопротивление этому злу и сказали: довольно! Наши погибшие дети - это черта, которую мы никому не позволим пересечь", - заявил на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:29
Корабль ВМС США обстрелял иранские катера‍
16:57
Папа Римский осудил "смертоносное безумие" террористов
16:43
Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле
16:28
Эрдоган ожидает инаугурации Дональда Трампа
16:15
Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:12
США видят в КНДР "серьезную угрозу"
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
13:41
Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения
13:06
Убийца Дани Гонена получил два пожизненных
12:42
В боях на Синае убиты 13 египетских солдат
12:14
Британские СМИ: Трамп “отдаст” Путину Украину и Сирию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus