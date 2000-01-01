09.01 17:17 MIGnews.com

Яир Лапид: мы будем бороться с террором без компромиссов



пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Депутат Кнессета, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал теракт, произошедший в воскресенье, 8 января, в Иерусали в районе Армон Ха-Нацив. Напомним, что в результате теракта погибли 4 солдат ЦАХАЛа, еще 15 получили ранения. Террорист бы нейтрализован на месте атакиЯир Лапи: "Вчера в Иерусалиме были убиты Шира Цур, Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж и Эрэз Орбах. Мы выражаем глубокое соболезнование их семьям.Мы будем бороться с террором решительно и без всяких компромиссов, включая разрушение домов террористов, изгнание из страны их семей, причастных к террору, закрытие КПП и запрет на въезд в Израиль всем пособникам террора.Мы сражаемся не только с нашими врагами, мы боремся за будущее страны, за то, каким оно будет.В то время, когда врачи спасают жизни раненых, а представители сил безопасности работают на месте трагических событий, где пролилась кровь, некоторые уже спешат превратить этот ужасный теракт в политическую дискуссию и распространяют лживые слухи о том, что якобы все военнослужащие сбежали с места теракта из-за того, что случилось на суде над Эльором Азарией. "Эффект Азарии" – так они это назвали, упустив из виду тот факт, что солдаты открыли огонь по террористу и уничтожили его. Вместо поддержки опять начались нападки на главу Генштаба, человека, который 40 лет вел людей в бой.Герои, стучащие по клавишам клавиатуры. Все те, кто лишь говорят о любви к Израилю, но при этом ненавидящие народ Израиля и все то, что представляет собой это государство. Что случилось с нами? Когда мы стали такими?Еще совсем недавно элементарные правила поведения были для нас нормой. Мы испытывали уважением к погибшим, к их памяти, к их семьям. Мы были способны остановиться и подождать – хотя бы один день, пока тело не будет предано земле. Шира Цур, Яэль Якутиэль, Шир Хаджадж и Эрэз Орбах, да будет благословенна их память, не должны стать поводом для очередного раскола в обществе. Они солдаты ЦАХАЛа, и они были убиты.Мы убеждены в том, что общество должно вернуть себе способность к диалогу. Это зависит от каждого из нас. Не от политиков и не от "токбекистов". Скажите сами себе, тем, кто вас окружает – мы не готовы, чтобы на наших экранах были пляски на крови. Сотрите, заблокируйте, скажите "нет".Настало время, чтобы мы все вместе оказали сопротивление этому злу и сказали: довольно! Наши погибшие дети - это черта, которую мы никому не позволим пересечь", - заявил на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.