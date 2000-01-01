09.01 16:15 MIGnews.com

Нетаниягу навестил раненых в теракте в Армон ха-Нацив

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил клинику "Хадасса Эйн-Керем", где навестил раненых в теракте, совершённом арабским террористом в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме.Премьер-министра сопровождали министр здравоохранения Яаков Лицман, генеральный директор медицинского центра "Хадасса" профессор Зеэв Ротштейн и главный врач и заведующий операционным блоком комплекса "Хадасса Эйн-Керем" профессор Йорам Вайс.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я приехал сюда с министром здравоохранения и руководством больницы "Хадасса", чтобы навестить наших раненых - Дану, Идана и Лирон.Яэль и Бар госпитализированы в больницу "Шаарей Цедек", и я не хотел их беспокоить.Я был в палатах наших раненых, разговаривал с ними, с их родными.Прежде всего, мы благодарим за экстраординарное лечение и уход, который они получают, за наметившийся путь к выздоровлению. Он согревает наши сердца, разрывающиеся от боли сегодня, когда мы хороним наших солдат, девушек и юношу, чьи жизни, едва успевшие начаться, прерваны.Я считаю, что важнее всего понять, что мы сталкиваемся с новой разновидностью атак – нападениями террористов-одиночек, которые принимают внезапное решение совершить теракт, в данном случае – теракт-наезд.Противостояние этому явлению ведётся в трёх направлениях.Первое из них заключается в расширении профилактической инфраструктуры. За последний год мы установили цементные блоки, сделали "бетонады" на автобусных остановках и "тремпиадах" и в Иудее и Самарии, и в Иерусалиме, что уже спасло многие жизни. Вчера было дано распоряжение расширить эту инфраструктуру в Иерусалиме, а, возможно, и в других местах.Второе - это превентивная разведывательная сеть. Как вы можете знать, совершит ли конкретный человек что-либо, как мы можем заранее выявить таких людей? А силовые структуры неустанно работают над этим круглый год.Есть ряд дополнительных шагов, которые мы в эти дни предпринимаем, чтобы быть в уникальной ситуации, когда мы можем выявлять такие случаи заранее - это чрезвычайно важная вещь.Третье - это, конечно, быстрое вмешательство военнослужащих и гражданских лиц. Мы видели это вчера, когда охранник, офицер и солдаты быстро среагировали, предотвратив тем самым катастрофу большего масштаба, но иногда катастрофу удаётся предотвратить до того, как она произошла.Есть ещё и четвёртая вещь, на мой взгляд, самая главная. Невероятно, но и раненый солдат, и две солдатки говорили мне одно: "Премьер-министр, мы хотим вернуться на курс, мы хотим вернуться на службу, мы хотим и дальше быть солдатами Армии обороны Израиля". В этом истинный секрет нашей страны, именно поэтому мы победим, именно поэтому мы побеждали до сих пор".Должен сказать, что родители раненых видят улучшение в их состоянии. Так же, как и мы, они благодарны работающим круглосуточно врачам и медицинскому персоналу".