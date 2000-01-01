09.01 16:43 MIGnews.com

Головокружение от ожиданий: Трамп выбрал посла в Израиле

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выборе кандидатуры на должность посла США в Израиле. Этот пост займет давний советник Трампа, в предвыборный период отвечавший за связи с Израилем, 57-летний адвокат Дэвид Фридман, который более 15-лет проработал в “Trump Organization”.Д.Фридман — религиозный еврей. В качестве публициста он сотрудничал с израильским право-религиозным медийным агентством Аруц Шева (“Седьмой канал”), публиковался в газете Джерузалем пост.В своих статьях Дэвид Фридман последовательно выступал в поддержку строительства еврейских поселений и присоединения к Израилю освобожденных Израилем от арабской оккупации в 1967 году территорий Иудеи и Самарии. Кроме того, Фридман — один из “авторов” идеи перенесения американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.“Хорошие связи Фридмана в Израиле, — говорится в заявлении Трампа, — станут фундаментом его дипломатической миссии и будут чрезвычайно полезны для нашей страны, укрепляющей отношения со своими союзниками и стремящейся к достижению мира на Ближнем Востоке”.Ранее старший советник избранного президента США и руководитель его предвыборного штаба К. Конвей сообщила представителям СМИ, что “перевод посольства из Тель-Авива в Иерусалим — один из главных приоритетов Дональда Трампа”.Сегодня мы еще не можем быть на все 100 процентов уверены, что американское посольство перенесут в Иерусалим. Но хорошо известно, что, в любом случае, новый посол США намерен осуществлять свою дипломатическую деятельность в иерусалимских консульствах США.Само по себе, это решение — беспрецедентно. В силу того, что ни один американский посол до этого не посещал Иерусалим ни в частном порядке, ни официально. По той причине, что американская дипломатия не признавала, что Иерусалим — столица Израиля.Заметим, кстати, что с нашей точки зрения, перенесение посольства США в Иерусалим, без одновременного качественного изменения отношения ко всему остальному Израилю и, в частности — к статусу Иудеи и Самарии, как неотъемлемой части Израиля, может создать для израильтян (особенно — для иерусалимцев) немало проблем, в том числе — и технических и бытовых. Ибо следует понимать, что перевод американского посольства в Иерусалим из Тель-Авива сопряжен с целым рядом мер по обеспечению безопасности.Надо отметить, что ситуация, сложившаяся с назначением нового посла США в Израиля, в каком-то смысле таит в себе некую угрозу. Опасность — в том, что очень быстро успев стать едва ли не личным другом многих израильтян, новый посол, независимо от своего доброго отношения к Израилю, которое — несомненно, остается послом огромной державы, огромного корабля, а курс этого корабля — не определяется личными симпатиями его капитана.Нельзя не принимать в расчет, что представляемый новым послом внешнеполитический аппарат США — достаточно сложная государственная структура, обладающая собственной внутренней инерцией движения. И движение это многие годы в значительной мере задавалось (и до сих пор задается) — специфическим слоем “специалистов-арабистов”, консультантов по проблемам Ближнего востока, про-арабская и антиизраильская, точнее — антисемитская позиция которых весьма характерна для их “арабистской” специализации. При этом следует отметить, что в отличие от высших руководителей Госдепартамента США, средние и низовые чиновники этого ведомства и при смене правительства — остаются на прежних местах.Захочет ли (и сможет ли) вновь избранный президент ввязываться в долгую, изматывающую позиционную войну с аппаратом Госдепартамента на стороне посла США в Израиле, это — большой вопрос.У достоинств ситуации, когда американский посол — настоящий друг Израиля, есть и обратная, опасная для Израиля сторона. Хорошему другу, как всем нам известно, бывает очень трудно в чем-то отказать. В этом случае, резкое сокращение дистанции до сугубо дружеской в отношениях с послом США — каким бы хорошим человеком он ни был, что называется — “палкой о двух концах”. Давление на Израиль, если оно в какой-то момент все же последует — будет крайне сложно отразить.Не случайно самые недружественные нам американские администрации “выдвигали” на передний план дипломатии либо переговоров (как это было во времена Осло) — американских дипломатов-евреев. И очень часто, увы, именно эти люди наносили наиболее ощутимый ущерб Израилю и его интересам.Примерами тому могут служить — нынешний американский посол Дан Шапиро и спецпредставитель США на Ближнем Востоке времен Клинтона Денис Росс.Если в Израиле заранее знают, что имеют дело с пусть и еврейским, но прохвостом, это в известном смысле — более легкая и менее опасная ситуация, нежели та, в которой давление оказывает закадычный друг, в данном конкретном случае — вынужденный проводить официальную линию своей страны. Вполне законным и естественным образом противоречащую интересам Израиля.Из вышесказанного следует, что лозунгом ближайшего периода для Израиля должна стать “спокойная трезвость, осторожность и еще раз осторожность!”.