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В США собрали 2 млн долларов для пожарной службы в Израиле 10.01 04:30   MIGnews.com

В США собрали 2 млн долларов для пожарной службы в Израиле

После волны пожаров в ноябре прошлого года Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль развернул широкомасштабную кампанию по сбору пожертвований на оснащение израильской пожарной службы и восстановление лесов, пострадавших от огня.

И вот в воскресенье 8 января 2017 года председатель ККЛ-США Рассел Робинон и и.о. начальника отдела пожертвований ЕНФ-ККЛ Моше Перл вручили чек на 2 млн долларов Шимону Бар-Неру, генералу пожарной службы и и.о. начальника всеизраильской пожарной и спасательной службы. Церемония передачи чека, а это только первый взнос, состоялась в управлении пожарной и спасательной службы в Ришон ле-Ционе.

Рассел Робинсон отметил, что пожертвования, собранные американскими еврейскими общинами, пойдут на приобретение новых пожарных машин, а также пополнение запасов противопожарных средств, которые были израсходованы в ноябре. «Мы с огромным воодушевлением вручаем первый чек на 2 млн долларов, которые мы собрали для настоящих героев Израиля – пожарных, которые самоотверженно боролись с огнем в ноябре. Я хочу отметить, что как только мы начали эту кампанию по сбору средств, нас просто завалили звонками и обращениями, ведь американские евреи и друзья Израиля восприняли пожары как свою боль. В течение считанных дней мы получили пожертвования от шести тысяч частных лиц», - заявил он и подчеркнул, что эта сумма предназначается только для пожарной службы в городах периферии.

Рассел Робинсон рассказал также о своей беседе с американским пожарным, который помогал в тушении пожаров в ноябре. По его словам, американские пожарные, прибыв по вызову, сначала изучают общую картину, потом обдумывают стратегический план тушения, и лишь затем начинают какие-то действия. Израильские пожарные, едва соскочив с пожарной машины, тотчас бросаются в бой, самоотверженно и без тени страха. Им жалко каждое деревце, каждый метр леса, который погибает от огня, поэтому им дорога каждая секунда. «Я преклоняюсь перед моими израильскими коллегами», - сказал американский пожарный.

Генерал пожарной службы Шимон Бар-Нер, со своей стороны, выразил благодарность всем спонсорам и ЕНФ-ККЛ за поддержку. «Это прекрасная возможность дать толчок пожарным участкам в Негеве и Галилее, мы уже подали запрос на открытие новых станций в районах, где существует повышенная опасность пожаров. Я верю, что в течение ближайших года-двух эти участки появятся в городах периферии», - отметил он.

На фото (справа налево): Лиат Ицхак (ЕНФ-ККЛ), ЯэльЛевенталь (ККЛ-США), АрикМайклсон (ККЛ-США), Рассел Робинсон (гендиректор ККЛ-США), Шимон Бар-Нер (генерал пожарной службы), Моше Перл (ЕНФ-ККЛ), Ариэль Котлер (ККЛ-США).

Фото: Исраэль Маловани, ЕНФ-ККЛ
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