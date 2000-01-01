09.01 11:50 MIGnews.com

О чем договаривались Нетаниягу и Мозес

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По информации портала walla, на встрече израильского медийного магната Нони Мозеса и премьер-министра Биньямина Нетаниягу шла речь о сыне последнего, Яире.Нетаниягу якобы попросил о том, чтобы в газете Мозеса, Едиот Ахранот, прекратили обсуждать Яира.В обмен на это Мозес попросил Нетаниягу о том, чтобы была прекращено распространение бесплатной газеты Исраэль Ха-Йом в выходные дни.Встречу Нетаниягу и Мозеса организовали два посредника.Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что запись разговора была сделана по инициативе Нетаниягу. Нетаниягу не воспользовался записью потому, что ему “было неприятно” публично выступить с признанием того, что он записал разговор с Мозесом.