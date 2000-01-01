О чем договаривались Нетаниягу и Мозес

По информации портала walla, на встрече израильского медийного магната Нони Мозеса и премьер-министра Биньямина Нетаниягу шла речь о сыне последнего, Яире.
Нетаниягу якобы попросил о том, чтобы в газете Мозеса, Едиот Ахранот, прекратили обсуждать Яира.
В обмен на это Мозес попросил Нетаниягу о том, чтобы была прекращено распространение бесплатной газеты Исраэль Ха-Йом в выходные дни.
Встречу Нетаниягу и Мозеса организовали два посредника.
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что запись разговора была сделана по инициативе Нетаниягу. Нетаниягу не воспользовался записью потому, что ему “было неприятно” публично выступить с признанием того, что он записал разговор с Мозесом.