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пресс-служба Кремля 10.01 00:15   MIGnews.com

Асад подтвердил готовность к переговорам по Сирии в Астане

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к переговорам по урегулированию сирийского конфликта в Астане, передает агентство SANA.

По его словам, со стороны Дамаска нет никаких ограничений для диалога. “Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать, когда будет установлено время конференции”, – сказал Асад, пояснив, что сирийская сторона готова вести переговоры по всем вопросам.

Ранее сообщалось, что переговоры по поводу Сирии в Астане начнутся 23 января.
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