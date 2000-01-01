10.01 00:15 MIGnews.com

Асад подтвердил готовность к переговорам по Сирии в Астане

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Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к переговорам по урегулированию сирийского конфликта в Астане, передает агентство SANA.По его словам, со стороны Дамаска нет никаких ограничений для диалога. “Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать, когда будет установлено время конференции”, – сказал Асад, пояснив, что сирийская сторона готова вести переговоры по всем вопросам.Ранее сообщалось, что переговоры по поводу Сирии в Астане начнутся 23 января.