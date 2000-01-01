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YouTube 09.01 11:50   MIGnews.com

В Амстердаме задержали вернувшихся из Донбасса журналистов

Нидерландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме после того, как на месте крушения лайнера “Малайзийских авиалиний”, следовавшего рейсом MH1, им удалось обнаружить обломки самолета, передает RT.

По словам представителей прессы, правоохранительные органы конфисковали обломки самолета и все отснятые в Донбассе материалы.

“Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность”, — написал Стефан Бек в своем фейсбуке.

Он утверждает, что записи интервью с жителями Донбасса, просившими не называть их имен, могут в конечном итоге попасть в руки сотрудников СБУ, которые с большой вероятностью начнут преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

Представители СМИ также раскритиковали деятельность следственных органов, которые исключают работу на месте трагедии, поскольку они считают его опасным.

“Там все еще много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьезной халатностью”, — отметил Бек.

Прокуратура Нидерландов прокомментировала инцидент с журналистами, заявив, что у представителей правоохранительных органов “создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту”.

Ранее Малайзия попросила Россию продолжить сотрудничество по делу о крушении MH17.
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