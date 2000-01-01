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США разместят в Южной Корее 24 вертолета Apache | Фото: Thinkstock09.01 11:18   MIGnews.com

США разместят в Южной Корее 24 вертолета Apache

США собираются перебросить на территорию Южной Кореи 24 вертолета AH-64 Apache. Об этом сообщили в командовании американской армии.

Таким образом Вашингтон надеется повысить боеготовность армии США для противодействия возможным угрозам со стороны Северной Кореи.

“Часть батальона вертолетов Apache будут временно дислоцированы на авиабазе Сувон. Размещение будет до тех пор, пока на базе Camp Humphreys не будет завершено строительство новой стояночной площадки для самолетов”, - приводит агентство “Ренхап“ слова представителя военного командования США.

При этом глава Пентагона Эштон Картер сообщил, что американская армия собирается сбивать северокорейские ракеты, только если они представляют угрозу для США.

Напомним, Пхеньян отказался прекратить ядерные и ракетные испытания, несмотря на санкции ООН. Также МИД Северной Кореи заявил о готовности страны запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время.
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