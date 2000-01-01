08.12 09:21 MIGnews.com

"Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран"

#UPDATE: @haaretzcom editor @avischarf reports the missile was launched from Palmachim Air Base, which is located along the Mediterranean Coast just south of Tel Aviv in central Israel.



The airbase is labelled as having a launch pad for tests. This is likely the launch point. pic.twitter.com/Lw07aMKMVB — ELINT News (@ELINTNews) 6 декабря 2019 г.

To track and handle it all, IAI telemetry plane + at least two Israeli AF g550 aewc/shavit spyplanes + hercs flew all the way out past Crete pic.twitter.com/s9VyBQLVKJ — avi scharf (@avischarf) 6 декабря 2019 г.

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Иран заявил, что снаряд, выпущенный с базы к югу от Тель-Авива, на самом деле был ракетой с ядерным оружием, нацеленной на Иран."Израиль сегодня испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран", - заявил министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф в своем твиттере, опубликованном в пятницу вечером. Он посетовал, что Запад никогда не жалуется "на единственный ядерный арсенал в Западной Азии", но "испытывает апоплексию по поводу наших обычных оборонительных ракет".Таинственная ракета, о которой идет речь, была запущена ранее в тот же день."Военное ведомство провело испытание ракетной двигательной установки с базы в центральном Израиле", - гласит твит ЦАХАЛа. На видео и фотографиях, появившихся в социальных сетях, была видна длинная полоса дыма, поднимающаяся с авиабазы ​​Пальмахим, расположенной к югу от Тель-Авива.Считается, что военная установка имеет стартовую площадку для израильских баллистических ракет "Иерихон", которые имеют дальность действия до 2000 км.Великобритания, Франция и Германия ранее направили генеральному секретарю ООН обращение, где говорилось, что новая иранская баллистическая ракета "Шехаб-3" способна нести ядерный заряд,.Тегеран уничтожил «ненадежные» источники в социальных сетях, заявив, что тем не менее "полон решимости продолжать свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями".