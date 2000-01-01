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`Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран` | Фото:08.12 09:21   MIGnews.com

"Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран"

Иран заявил, что снаряд, выпущенный с базы к югу от Тель-Авива, на самом деле был ракетой с ядерным оружием, нацеленной на Иран.

"Израиль сегодня испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран", - заявил министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф в своем твиттере, опубликованном в пятницу вечером. Он посетовал, что Запад никогда не жалуется "на единственный ядерный арсенал в Западной Азии", но "испытывает апоплексию по поводу наших обычных оборонительных ракет".

Таинственная ракета, о которой идет речь, была запущена ранее в тот же день.

"Военное ведомство провело испытание ракетной двигательной установки с базы в центральном Израиле", - гласит твит ЦАХАЛа. На видео и фотографиях, появившихся в социальных сетях, была видна длинная полоса дыма, поднимающаяся с авиабазы ​​Пальмахим, расположенной к югу от Тель-Авива.

Считается, что военная установка имеет стартовую площадку для израильских баллистических ракет "Иерихон", которые имеют дальность действия до 2000 км.

Великобритания, Франция и Германия ранее направили генеральному секретарю ООН обращение, где говорилось, что новая иранская баллистическая ракета "Шехаб-3" способна нести ядерный заряд,.

Тегеран уничтожил «ненадежные» источники в социальных сетях, заявив, что тем не менее "полон решимости продолжать свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями".






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