08.12 09:09 MIGnews.com

Джереми Корбина признали главным "антисемитским деятелем"

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Центр Симона Визенталя назвал лидера лейбористов Великобритании Джереми Корбина главным "антисемитским деятелем или событием в 2019 год", предупредив, что Британия станет "изгоем", если она выберет радикального левого лидера.Еврейские группы обвиняют его в том, что он допустил массовый рост антисемитизма в рядах партии, будучи самим антисемитом. "Никто не сделал больше для включения антисемитизма в политическую и социальную жизнь демократии, чем Лейбористская партия, возглавляемая Джереми Корбином", - сказал раввин Марвин Хир, глава расположенного в Лос-Анджелесе Центра Саймона Визенталя."Если победит Джереми Корбин, он сделает Британию изгоем на мировой арене. "Иметь человека, баллотируещегося на высшую должность, который годами игнорировал антисемитизм и делал все от него зависящее, чтобы поощрить его, это шокирует".Хир также сравнил опасности прихода Корбина к власти и нацистскую Германию, говоря, что люди не могут молчать. "Мы не хотим снова ошибаться. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как это снова случится".