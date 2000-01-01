08.12 09:01 MIGnews.com

Нетаниягу и Путин обсудили иранское присутствие в Сирии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин обсудили условия безопасности Ирана, Сирии и Израиля в преддверии запланированного визита Путина в еврейское государство в следующем месяце. В ходе беседы также было затронуто дело Наамы Иссахара, гражданки Израиля, отбывающего 7,5-летний срок тюремного заключения в России за контрабанду наркотиков.Разговор состоялся по телефону. Лидеры двух стран говорили о необходимости иметь механизмы разоружения для предотвращения военных действий между Россией и Израилем в Сирии. Россия поддерживает авторитарное правительство Башара Асада в стране и подвергает критике авиаудары ЦАХАЛа, направленные на предотвращение иранского укрепления у границы с Израилем.Между тем Израиль неоднократно заявлял, что он не потерпит иранское присутствие у границы. В ЦАХАЛ говорят, что координировали воздушную кампанию с Москвой. Израиль также предупредил, что он ответит на любое нападение, организованное из Сирии.Ранее в тот же день министр иностранных дел Исраэль Кац встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Риме, где также был поднят этот вопрос."Я подчеркнул необходимость добиться вывода Ирана из Сирии и тот факт, что Израиль будет продолжать работать на защиту интересов безопасности и предотвращения консолидацию Ирана в стране, при этом стараясь не причинить вреда находящимся там российским силам." Они также обсуждали Иссахар. Кац попросил российские власти разрешить семье Иссахар чаще посещать Нааму и выразил надежду, что Путин примет рассмотрит просьбы о её помиловании.