08.12 09:03 MIGnews.com

Мандельблитт: Нетаниягу не может уйти в отставку

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайший четверг, 12 декабря, предаст гласности свою позицию о возможности продолжения каденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу - после того, как против него были выдвинуты официальные обвинения.В израильской прессе сообщается, что Мандельблитт пришел к заключению о том, что в настоящий момент Нетаниягу не может подать в отставку. Причиной является то, что он возглавляет переходное правительство, и если он попросит уйти в отставку “ у такого шага не будет юридической силы”.