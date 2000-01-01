08.12 08:45 MIGnews.com

Нир Баркат может стать следующим лидером Ликуда

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Политический комментатор 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль предсказывает большое будущее бывшему мэру Иерусалима Ниру Баркату.Сегаль говорит: “Барката поддержит гневное большинство сторонников Нетаниягу. Баркат никого не разозлил, и поэтому каждый, кто хочет отомстить Саару - поддержит его, в том числе и Кац, в том числе и Эрдан”.Сегаль подчеркивает: "Без Нетаниягу - Баркат ведет и с большим отрывом. Это весьма удивительный результат для бывшего сановника Кадимы, который вырос там, где обычно не растут лидеры Ликуда”.Сегаль продолжает: “Баркат наслаждается всеми вкусами - но не получает калорий. Как и у его соперников Ликуде. у него есть десятилетия управленческого опыта, он был мэром Иерусалима, но в отличие от них, его имидж не подпорчен. Он наслаждается опытом, в то время как они от него страдают. Тот факт, что на работе в мэрии Иерусалима он получал шекель в год также ему никак не вредит в эпоху после Нетаниягу”.Сегаль говорит: “Баркат представляет ликудникам связи с религиозным сионизмом и правыми активистами в Восточном Иерусалиме, которые он создал во время пребывания на посту мэра. Это будет незабываемый спектакль - лидер Ликуда, которого всего семь месяцев назад выбрали в Кнессет”.