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Конфликт между заместителями Мандельблитта 08.12 08:14   MIGnews.com

Конфликт между заместителями Мандельблитта

Заместитель юридического советника правительства Авихая Мандельблитта Раз Низри подверг критике выступление коллеги, другого заместителя Мандельблитта, Дтины Зильбер на конференции юристов в Хайфе.

Зильбер жаловалась на беспрецедентные атаки против правоохранительной системы и требовала “беречь” прокуроров.

Низри заявил: “Речь была прекрасна, произнесена от самого сердца и была встречена аплодисментами той специфической публикой, которая сидела в зале. Но это не относится к израильской публике в целом. Самый большой ущерб, который мы можем причинить тем ценностям в которые мы верим станет идентификация с той или иной политической партией”.

Низри добавил: “Из тона ее замечаний можно сделать вывод о том, что мы всегда правы и мы всегда все знаем. Это правда, что нас преследуют, Но не стоит создавать причин для такого преследования”.

Низри подчеркнул: Атаки против юридического советника правительства не начались сегодня, и в прошлом исходили из другого направления. И тогда и сейчас следует слышать и эти голоса”.

Сходное мнение выразил еще один заместитель Мандельблитта, Шломо Ламбергер. Он сказал: “Нужно быть уверенным в том, что мы делаем то, что нам говорит наш компас - и не то, что нам говорят. И надо передать этот компас будущим поколениям. Но также следует удостовериться  в том, что мы сами не делаем ошибок - и заглядывать внутрь. Когда ты понимаешь обвиняющий перст, тебе следует, в первую очередь, проверить самого себя”.


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