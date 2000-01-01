08.12 07:40 MIGnews.com

"Бомбежка Ирана - один из вариантов"

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Израиль будет готов бомбить Иран, чтобы остановить его разработку ядерного оружия, заявил в субботнем интервью министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. "Является ли бомбардировка Ирана вариантом, который рассматривает Израиль?" спросила политика итальянская газета Corriere della Sera."Да, это вариант. Мы не позволим Ирану производить или получать ядерное оружие. Если бы это был последний возможный способ остановить его, мы бы действовали в военном спектре", - ответил Кац.Он раскритиковал европейские страны за то, что они не поддержали давление, которое Соединенные Штаты приняли при президенте Дональде Трампе, отказавшись от ядерной сделки 2015 года."Пока иранцы обманывают себя, думая, что они поддерживают Европу, им будет сложнее отступить", - сказал Кац.Израильский министр беседовал с итальянской газетой в кулуарах MED 2019, конференции по внешней политике в Риме, где он выступил в пятницу.В своем выступлении он сказал, что западным и арабским странам "пора" "создать коалицию, которая будет противостоять угрозе Ирана и скажет ему прекратить его ядерную программу". На этой неделе Кац сделал другое противоречивое замечание, сказав, что хотел, чтобы Джереми Корбин победил на британских выборах."Я не буду вмешиваться во внутренние выборы, но я лично надеюсь, что он не будет избран, со всей этой волной антисемитизма ... Я надеюсь, что победит другая сторона", - сказал он израильскому военному радио.В пятницу в офисе Нетаниягу сообщили, что Иран был темой телефонного разговора между премьер-министром и российским президентом Владимиром Путиным.