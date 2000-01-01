08.12 07:24 MIGnews.com

Гидеон Саар: обстрелы из Газы - демонстрация нашего провала

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Ликуда Гидеон Саар прокомментировал ракетный обстрел из Газы вечером 7 декабря.Саар написал в фейсбук: “Ракетный обстрел из Газы сегодня вечером снова демонстрирует провал политики в отношении Газы. Продолжаются и война на истощение против наших южных границ и также продолжается усиление ХАМАСа и Исламского джихада. "Урегулирование", в ходе которого ХАМАСу и Исламскому джихаду позволено наращивать свою мощь - серьезная стратегическая ошибка, за которую Израиль дорого заплатит в будущем”.