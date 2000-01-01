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Гидеон Саар: обстрелы из Газы - демонстрация нашего провала 08.12 07:24   MIGnews.com

Гидеон Саар: обстрелы из Газы - демонстрация нашего провала

Депутат Ликуда Гидеон Саар прокомментировал ракетный обстрел из Газы вечером 7 декабря.

Саар написал в фейсбук: “Ракетный обстрел из Газы сегодня вечером снова демонстрирует провал политики в отношении Газы. Продолжаются и война на истощение против наших южных границ и также продолжается усиление ХАМАСа и Исламского джихада. "Урегулирование", в ходе которого ХАМАСу и Исламскому джихаду позволено наращивать свою мощь - серьезная стратегическая ошибка, за которую Израиль дорого заплатит в будущем”.


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