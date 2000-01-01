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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:09.12 07:02   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу - за прямые выборы премьера Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что за последние недели прошел длинный путь и не против того, чтобы народ решил, кто должен стать премьер-министром.

"ЦАХАЛ не подделывает данные о призыве харедим" Бизнесмен Дэвид Хагер, один из основных сторонников подразделения "Нахаль Хареди", заявил, что фальсификация данных о призыве харедим со стороны уважаемых офицеров ЦАХАЛ – маловероятна.

Израиль уничтожил военную позицию ХАМАСа на севере Газы Несколько объектов ХАМАСа в Газе подверглись авиаударам ВВС Израиля после того, как вчера вечером по еврейскому государству было запущено несколько ракет.

Мандельблитт: Нетаниягу не может уйти в отставку Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайший четверг, 12 декабря, предаст гласности свою позицию о возможности продолжения каденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу - после того, как против него были выдвинуты официальные обвинения.

Стало известно, кто возглавит ЦИК Главный судья Верховного суда Эстер Хают заявил, что судья Верховного суда Нил Хендель возглавит Центральную избирательную комиссию.


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