Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу - за прямые выборы премьера Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что за последние недели прошел длинный путь и не против того, чтобы народ решил, кто должен стать премьер-министром.
Мандельблитт: Нетаниягу не может уйти в отставку Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайший четверг, 12 декабря, предаст гласности свою позицию о возможности продолжения каденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу - после того, как против него были выдвинуты официальные обвинения.
Стало известно, кто возглавит ЦИК Главный судья Верховного суда Эстер Хают заявил, что судья Верховного суда Нил Хендель возглавит Центральную избирательную комиссию.