08.12 22:30 MIGnews.com

Гватемала признает Хизбаллу террористической организацией

פגשתי כעת את נשיא גואטמלה הנבחר אלחנדרו ג׳יאמטאי. הודיתי לו על יחסו החם לישראל ועל ההחלטה להעביר את השגרירות לירושלים. שוחחו על יחסי המדינות, ושמחתי על הודעתו כי מיד עם כניסתו לתפקיד יכריז על החיזבאלה כארגון טרור וכפי שאמר ידידי ישראל ידידי ואוייביה הם אוייבי. pic.twitter.com/rut55XEl9o — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 8, 2019

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Гватемала внесет шиитскую группировку "Хизбаллу" в список террористических организаций.Об этом министр иностранных дел Исраэль Кац узнал после встречи встретился с новоизбранным президентом Гватемалы Алехандро Джамматей.В частности, Кац обратился к президенту Гватемалы с просьбой внести "Хизбаллу" в список террористических организаций, на что получил ответ – это станет первым вопросом повестки дня сразу же, как только тот приступит к своим обязанностям.Джамматей в ходе переговоров сообщил, что направит усилия на то, чтобы ни один представитель "Хизбаллы" не смог находиться или действовать на территории Гватемалы."Друзья Израиля – наши друзья. Враги Израиля – наши враги", – отметил он.