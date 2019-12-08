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Гватемала признает Хизбаллу террористической организацией | Фото:08.12 22:30   MIGnews.com

Гватемала признает Хизбаллу террористической организацией

Гватемала внесет шиитскую группировку "Хизбаллу" в список террористических организаций.

Об этом министр иностранных дел Исраэль Кац узнал после встречи встретился с новоизбранным президентом Гватемалы Алехандро Джамматей.

В частности, Кац обратился к президенту Гватемалы с просьбой внести "Хизбаллу" в список террористических организаций, на что получил ответ – это станет первым вопросом повестки дня сразу же, как только тот приступит к своим обязанностям.

Джамматей в ходе переговоров сообщил, что направит усилия на то, чтобы ни один представитель "Хизбаллы" не смог находиться или действовать на территории Гватемалы.

"Друзья Израиля – наши друзья. Враги Израиля – наши враги", – отметил он.



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