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Беннетт-Ирану: Сирия станет вашим Вьетнамом | Фото:08.12 21:34   MIGnews.com

Беннетт-Ирану: Сирия станет вашим Вьетнамом

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт настоятельно порекомендовал Ирану прекратить военное присутствие в Сирии.

По его словам, Израиль будет "неустанно работать" над тем, чтобы препятствовать этому, передает Haaretz.

"Не секрет, что Иран пытается установить огневое кольцо вокруг нашей страны: он уже базируется в Ливане и пытается закрепиться в Сирии, Газе и других местах. Мы говорим Ирану: Сирия станет вашим Вьетнамом", – отметил Беннетт.

Такое заявление он сделал через день после того, как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана, если тот и дальше попытается наращивать ядерный потенциал.

"Мы не позволим Ирану производить или получать ядерное оружие. Если бы это был последний возможный способ остановить эту страну, мы бы задействовали его", – сказапл Кац.


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