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Могут помиловать? Ривлин ответил осужденному магнату Данкеру | Фото:08.12 20:29   MIGnews.com

Могут помиловать? Ривлин ответил осужденному магнату Данкеру

Президент Реувен Ривлин не будет рассматривать просьбу о помиловании экс-владельца израильского инвестиционного холдинга IDB Нохи Данкера.

Об этом говорится в сообщении администрации президента.

Уточняется, что для начала, должна быть проведена проверка его предполагаемого ненадлежащего поведения в тюрьме.

Заявление Ривлина поступило всего через два дня после того, как министр юстиции Амир Оана подписал заявление о помиловании Данкнера. Просьба израильского магната о помиловании по состоянию здоровья была направлена на рассмотрение президента пару дней назад.

До этого в СМИ появилась информация, что Данкера, осужденного за манипуляции с акциями и другие финансовые преступления, связанными с ценными бумагами, перевели из VIP-отделения тюрьмы "Маасияху" в заведение "Ницан" из-за конфликтов с заключенными.

Его осудили в 2016 году. Изначально было присуждено два года лишения свободы, однако в 2018 году ему накинули еще один год. Данкнер когда-то был одним из самых богатых людей в Израиле.


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