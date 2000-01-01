Могут помиловать? Ривлин ответил осужденному магнату Данкеру
Президент Реувен Ривлин не будет рассматривать просьбу о помиловании экс-владельца израильского инвестиционного холдинга IDB Нохи Данкера.
Об этом говорится в сообщении администрации президента.
Уточняется, что для начала, должна быть проведена проверка его предполагаемого ненадлежащего поведения в тюрьме.
Заявление Ривлина поступило всего через два дня после того, как министр юстиции Амир Оана подписал заявление о помиловании Данкнера. Просьба израильского магната о помиловании по состоянию здоровья была направлена на рассмотрение президента пару дней назад.
До этого в СМИ появилась информация, что Данкера, осужденного за манипуляции с акциями и другие финансовые преступления, связанными с ценными бумагами, перевели из VIP-отделения тюрьмы "Маасияху" в заведение "Ницан" из-за конфликтов с заключенными.
Его осудили в 2016 году. Изначально было присуждено два года лишения свободы, однако в 2018 году ему накинули еще один год. Данкнер когда-то был одним из самых богатых людей в Израиле.