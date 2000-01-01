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Лидеры поселений: Беннетт первым заговорил по-арабски | Фото:08.12 18:33   MIGnews.com

Лидеры поселений: Беннетт первым заговорил по-арабски

Высокопоставленные лидеры еврейских поселений в Иудее и Самарии поддержали министра обороны Нафтали Беннетта, который с угрозой призвал муниципалитет Хеврона не выступать против строительства нового квартала.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Беннетт стал первым министром обороны, который заговорил по-арабски", – заявили официальные лица совета ЙеША.

Они отметили, что после того, как Беннетт стал министром обороны, наблюдается изменение политики Израиля в отношении угроз, поступающих в адрес еврейских общин в Иудее и Самарии.

Согласно сообщению Haaretz, министр обороны выдвинул ультиматум муниципалитету: если его представители будут бороться с решением Израиля о возведении нового квартала, их просто выгонят с первого этажа рынка, который пойдет под снос для строительства нового комплекса.

Муниципалитету дано 30 дней на выполнение требований. В противном случае начнется судебное разбирательство, нацеленное на отмену статуса защищенного арендатора в этом здании. По словам комиссара по госимуществу, государство имеет право выселить муниципалитет из рынка и лишить его такого статуса.


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