Лидеры поселений: Беннетт первым заговорил по-арабски
Высокопоставленные лидеры еврейских поселений в Иудее и Самарии поддержали министра обороны Нафтали Беннетта, который с угрозой призвал муниципалитет Хеврона не выступать против строительства нового квартала.
"Беннетт стал первым министром обороны, который заговорил по-арабски", – заявили официальные лица совета ЙеША.
Они отметили, что после того, как Беннетт стал министром обороны, наблюдается изменение политики Израиля в отношении угроз, поступающих в адрес еврейских общин в Иудее и Самарии.
Согласно сообщению Haaretz, министр обороны выдвинул ультиматум муниципалитету: если его представители будут бороться с решением Израиля о возведении нового квартала, их просто выгонят с первого этажа рынка, который пойдет под снос для строительства нового комплекса.
Муниципалитету дано 30 дней на выполнение требований. В противном случае начнется судебное разбирательство, нацеленное на отмену статуса защищенного арендатора в этом здании. По словам комиссара по госимуществу, государство имеет право выселить муниципалитет из рынка и лишить его такого статуса.