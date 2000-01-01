"ЦАХАЛ не подделывает данные о призыве харедим"

Бизнесмен Дэвид Хагер, один из основных сторонников подразделения "Нахаль Хареди", заявил, что фальсификация данных о призыве харедим со стороны уважаемых офицеров ЦАХАЛ – маловероятна.
Такое заявление он сделал на специальной сессии, посвященной статусу харедим в Израиле, на Национальном саммите Израильско-Американского Совета в 2019 году в Майами, передает "Аруц Шева". На встрече также присутствовал руководитель аппарата президента Реувена Ривлина Ривка Равиц.
"ЦАХАЛ делает невероятную работу в области призыва харедим. Офицеры, которые руководят проектом, не сдаются, потому что знают свое национальное значение", – сказал Хагер, похвалив офицеров, ответственных за набор, подполковника Телема Хазана и бригадного генерала Амира Вадмани.
Во время конференции Хагер также похвалил президента США Дональда Трампа, который во время своей речи поддержал Израиль. Он пошутил, что американский лидер в конце президентского срока в 2024 году, если его переизберут, сможет иммигрировать в Израиль и стать премьер-министром на всю оставшуюся жизнь.
Сессия была проведена вскоре после сообщений о том, что ЦАХАЛ сфальсифицировал данные о призыве харедим, чтобы выполнять нормы, установленные правительством. Утверждалось, будто в 2017 году Армия Обороны Израиля сообщила о призыве 3070 ультра-ортодоксов, а в реальности были призваны лишь 1300.
В конце 2018 было создано управление призыва харедим. Начальником назначили подполковника Телема Хазана. В тот момент, когда его попросили сообщить, сколько харедим призвано в 2018, он провел точную проверку по всем подразделениям. Было установлено, что призвано 1650 человек. А подполковника якобы попросили "округлить" данные цифры.
В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ отреагировала на обвинения, отметив, что недавно была вскрыта ошибка в методе подсчета солдат-харедим.
"Когда об ошибке стало известно, были извлечены уроки относительно критериев учета и теперь ЦАХАЛ придерживается строгих критериев в подсчете харедим. Следует подчеркнуть, что данные о призыве 2018 года еще не согласованы. Мы искренне надеемся на то, что они будут точными", – сообщали в ведомстве.