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Купил вещи Гитлера для Израиля: Ривлин встретился с магнатом | Фото:08.12 17:03   MIGnews.com

Купил вещи Гитлера для Израиля: Ривлин встретился с магнатом

Президент Реувен Ривлин встретился с ливанским магнатом Абдаллой Чатилой, который выкупил вещи Адольфа Гитлера и другие нацистские принадлежности на аукционе, чтобы передать Израилю.

"Ваше пожертвование имеет большое значение в то время, когда люди пытаются отрицать историческую правду. Эти артефакты помогут передать наследие Холокоста следующему поколению, которое уже не встретится с выжившим", – сказал Ривлин, передает JNS.

По словам президента, действия бизнесмена показывают всему миру, как бороться с прославлением ненависти и подстрекательством к другим людям.

"Это был действительно человеческий поступок. Я знаю, что вас много раз благодарили, но для меня было важно лично сказать это громко и ясно: мы ценим это и благодарим вас", – обратился он.

Чатила ответил, что, когда узнал, что артефакты выставлены на продажу, его первоначальной мыслью было купить и уничтожить их.

"Тогда я подумал, что не имею права решать, что делать с предметами, и очень рад, что они сейчас в Яд Вашем. Меня трясет, когда понимаю, насколько это важно для еврейского народа. Благодаря таким действиям, мы можем гарантировать, что подобные вещи никогда не повторятся", – ливанский магнат.


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