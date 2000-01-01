Купил вещи Гитлера для Израиля: Ривлин встретился с магнатом
Президент Реувен Ривлин встретился с ливанским магнатом Абдаллой Чатилой, который выкупил вещи Адольфа Гитлера и другие нацистские принадлежности на аукционе, чтобы передать Израилю.
"Ваше пожертвование имеет большое значение в то время, когда люди пытаются отрицать историческую правду. Эти артефакты помогут передать наследие Холокоста следующему поколению, которое уже не встретится с выжившим", – сказал Ривлин, передает JNS.
По словам президента, действия бизнесмена показывают всему миру, как бороться с прославлением ненависти и подстрекательством к другим людям.
"Это был действительно человеческий поступок. Я знаю, что вас много раз благодарили, но для меня было важно лично сказать это громко и ясно: мы ценим это и благодарим вас", – обратился он.
Чатила ответил, что, когда узнал, что артефакты выставлены на продажу, его первоначальной мыслью было купить и уничтожить их.
"Тогда я подумал, что не имею права решать, что делать с предметами, и очень рад, что они сейчас в Яд Вашем. Меня трясет, когда понимаю, насколько это важно для еврейского народа. Благодаря таким действиям, мы можем гарантировать, что подобные вещи никогда не повторятся", – ливанский магнат.