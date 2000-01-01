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Нетаниягу: никакого перемирия с ХАМАСом не будет | Фото:08.12 16:37   MIGnews.com

Нетаниягу: никакого перемирия с ХАМАСом не будет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что никакого перемирия с ХАМАСом не будет, пока продолжаются обстрелы.

Такое заявление он сделал, когда открывал заседание правительства 8 декабря.

"В отношении Газы уточню: не будет никакого перемирия, если обстрелы продолжатся. Напротив, террористы в Газе получат ещё большую взбучку. То, как им досталось три недели назад в операции "Черный пояс", когда мы уничтожили лидера "Исламского джихада" и десятки боевиков, - это были цветочки", – сказал он.

По словам Нетаниягу, он поручил министру обороны провести соответствующую подготовку.

"Подробно останавливаться на наших планах не буду. Мы продолжим делать всё возможное для обеспечения безопасности Израиля", – констатировал он.


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