Трамп назвал лучшего друга Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он.
Такое заявление он сделал в ходе выступления на Национальном саммите Израильско-американского совета в Голливуде, передает Тhe Miami Herald.
"У еврейского государства никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем ваш президент Дональд Трамп", – сказал он.
По словам Трампа, он всегда выполняет обещания, о чем свидетельствуют ликвидация главаря ISIS Абу Бакра аль-Багдади, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и перенос американского посольства в Иерусалим.
Президент США также осудил теракт на авиационной базе ВМС в Пенсаколе, где летчик из Саудовской Аравии, осуждающий американскую политику и поддержку Израиля, застрелил троих военных.