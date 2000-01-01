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Трамп назвал лучшего друга Израиля | Фото:08.12 16:02   MIGnews.com

Трамп назвал лучшего друга Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на Национальном саммите Израильско-американского совета в Голливуде, передает Тhe Miami Herald.

"У еврейского государства никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем ваш президент Дональд Трамп", – сказал он.

По словам Трампа, он всегда выполняет обещания, о чем свидетельствуют ликвидация главаря ISIS Абу Бакра аль-Багдади, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и перенос американского посольства в Иерусалим.

Президент США также осудил теракт на авиационной базе ВМС в Пенсаколе, где летчик из Саудовской Аравии, осуждающий американскую политику и поддержку Израиля, застрелил троих военных.


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