Главы региональных советов обратились к Ганцу и Нетаниягу
Главы региональных советов, расположенных возле сектора Газа, обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу с требованием сформировать правительство единства.
Об этом говорится в совместном обращении, в котором критикуется политика сдерживания Газы, передает The Times of Israel.
"Из-за проваленной политики сдерживания 80 тысяч израильтян легли спать вчера вечером в страхе. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц – мы требуем, чтобы вы сделали безопасность граждан Израиля своим главным приоритетом. Прекратите эту игру на "музыкальных стульях" и сформируйте правительство единства", – сказано в общем заявлении.
Главы региональных советов потребовали от Нетаниягу и Ганца выйти к ним и сделать объявление.
Отметим, что "Железный купол" перехватил три ракеты, выпущенные из сектора Газа в субботу вечером. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.
Нетаниягу и Ганц так и не смогли сформировать правительство единства. Теперь у Кнессета осталось менее четырех дней для формирования правительства перед третьими выборами, которые должны состояться в течение года.