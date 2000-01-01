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Скачок `психических расстройств` у призывников ЦАХАЛа 08.12 15:02   MIGnews.com

Скачок "психических расстройств" у призывников ЦАХАЛа

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что в 2017-2018 годах зарегистрирован “драматический скачок” лиц, получивших освобождение от военной службы при призыве в ЦАХАЛ на основании того, что они страдают разного рода психическими расстройствами.

В целом за этот период подобные освобождения получили на 1000 человек больше - скачок на 30% по сравнению с предыдущими годами.

В 2016 году 3500 солдат получили освобождения на основании “душевных заболеваний”, в 2018 - 4600.

ЦАХАЛ опасается, что речь идет о настоящей “индустрии освобождений”, и что психиатры со слишком большой легкостью представляют солдатам подобные диагнозы.

С этой целью директорат персонала ЦАХАЛа принял решение о проведении расследования с целью установить, какие психиатры отличаются предоставлением большого количества освобождений от военной службы.


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