Скачок "психических расстройств" у призывников ЦАХАЛа
12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что в 2017-2018 годах зарегистрирован “драматический скачок” лиц, получивших освобождение от военной службы при призыве в ЦАХАЛ на основании того, что они страдают разного рода психическими расстройствами.
В целом за этот период подобные освобождения получили на 1000 человек больше - скачок на 30% по сравнению с предыдущими годами.
В 2016 году 3500 солдат получили освобождения на основании “душевных заболеваний”, в 2018 - 4600.
ЦАХАЛ опасается, что речь идет о настоящей “индустрии освобождений”, и что психиатры со слишком большой легкостью представляют солдатам подобные диагнозы.
С этой целью директорат персонала ЦАХАЛа принял решение о проведении расследования с целью установить, какие психиатры отличаются предоставлением большого количества освобождений от военной службы.