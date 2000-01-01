08.12 15:02 MIGnews.com

Скачок "психических расстройств" у призывников ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что в 2017-2018 годах зарегистрирован “драматический скачок” лиц, получивших освобождение от военной службы при призыве в ЦАХАЛ на основании того, что они страдают разного рода психическими расстройствами.В целом за этот период подобные освобождения получили на 1000 человек больше - скачок на 30% по сравнению с предыдущими годами.В 2016 году 3500 солдат получили освобождения на основании “душевных заболеваний”, в 2018 - 4600.ЦАХАЛ опасается, что речь идет о настоящей “индустрии освобождений”, и что психиатры со слишком большой легкостью представляют солдатам подобные диагнозы.С этой целью директорат персонала ЦАХАЛа принял решение о проведении расследования с целью установить, какие психиатры отличаются предоставлением большого количества освобождений от военной службы.