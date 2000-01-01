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Нетаниягу: с Европой или без - мы помешаем Ирану | Фото:08.12 14:15   MIGnews.com

Нетаниягу: с Европой или без - мы помешаем Ирану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал еженедельное заседание Кабинета министров в воскресенье, 8 декабря, с вопроса угрозы со стороны Ирана. "На прошлой неделе у меня были важные разговоры с лидерами США и России. В центре всех этих переговоров был один вопрос - Иран", - сказал Нетаниягу.

"Иран продолжает свою агрессию на Ближнем Востоке. Вчера в Ираке произошло кровавое нападение на протестующих. Есть признаки того, что это убийственное нападение было совершено посланниками Революционной гвардии Ирана", - добавил премьер-министр.

"В настоящее время, перед лицом этих убийств, давление на Иран должно усилиться, и это то, к чему я призываю европейские страны. С европейскими странами или без них Израиль не даст Ирану никаких возможностей для разработки ядерного оружия".

Премьер-министр также рассказал о ситуации на южной границе.

"Я хочу прояснить, что не будет никакого регулирования, если стрельба продолжится. Напротив, террористы в Газе почувствуют еще больший удар. То, что они получили три недели назад, является лишь предварительным просмотром. Мы продолжим сделать все, чтобы Израиль был в безопасности."


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