08.12 13:07 MIGnews.com

Беннетт: никто не стреляет в евреев в их собственной стране

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Министр обороны Нафтали Беннетт обратился к партии "Кахоль Лаван" с призывом пойти на компромисс, чтобы предотвратить третий тур выборов."Я обращаюсь к ответственным людям: не толкайте Государство Израиль с обрыва. Я человек, который больше всего заинтересован в том, чтобы пойти на выборы, потому что я останусь министром обороны в течение следующих шести месяцев, если это произойдет. Идите сегодня к Нетаниягу, пока не будет достигнута сделка. И Либерман, возвращайся домой", - сказал Беннетт.Выступая на конференции Макор Ришон в Международном конференц-центре в Иерусалиме, Беннет также высказался о ракетных обстрелах на юге Израиля прошлой ночью. "Кто бы ни стрелял в Государство Израиль, он заплатит за это цену. К сожалению, мы привыкли к тому, что наши враги знают об уравнении, по которому они получают вещи взамен. Нам нужно изменить уравнение. Никто не стреляет в евреев в их собственной стране."