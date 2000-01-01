08.12 12:20 MIGnews.com

Глава ХАМАСа Исмаил Хания прибыл в Турцию

إسماعيل هنية يصل تركيا في إطار جولة خارجية يقوم بها حاليا #صباح_الخير pic.twitter.com/Zp5KK083lt — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) 8 декабря 2019 г.

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Палестинские новостные сайты сообщили, что глава ХАМАСа Исмаил Хания прибыл в Турцию рано утром в воскресенье, 8 декабря. Это его первая поездка за пределы Газы и Египта с мая 2017 года, когда он возглавил террористическую группу.На снимках, размещенных на новостном сайте Sawa, Хания позирует с несколькими высокопоставленными лидерами ХАМАС, включая Салеха аль-Арури, заместителя руководителя террористической группы. В статье не указывалось, будет ли он встречаться с официальными лицами Турции.Прибытие в Турцию происходит после того, как он провел несколько дней в Каире на прошлой неделе. Хания прибыл в Египет в понедельник, чтобы провести ряд встреч с египетскими официальными лицами по поводу "важных дел, связанных с делом палестинцев".Официальный представитель ХАМАСа Мусса Абу Марзук заявил в ноябре на новостном сайте Dar al-Hayat, что египетские власти запретили Хании выезжать за пределы Газы и Египта в течение почти трех лет, чтобы помешать ему встретиться со своими политическими соперниками.