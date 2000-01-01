Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кандидат Лейбористов: Израиль - ребенок, которого унижали | Фото:08.11 10:25   MIGnews.com

Кандидат Лейбористов: Израиль - ребенок, которого унижали

Кандидат от британской Лейбористской партии на предстоящих национальных выборах ушла в отставку из-за противоречивых комментариев против Израиля, сообщают британские СМИ в четверг вечером, 7 ноября.

Кейт Рамсден из шотландского округа Гордон столкнулась с внутренним расследованием в партии и возможными санкциями после того, как провела параллель между преступлениями Холокоста и действиями еврейского государства в отношении палестинцев.

Рамсден сказала: "Для меня израильское государство похоже на униженного ребенка, который становится унижающим взрослым. Подобно жестокому обращению с детьми, это должно прекратиться… Также, как мы мешаем насильникам, международное сообщество должно помешать делам Израиля."

В другом сообщении, Рамсден утверждала, что обвинения в антисемитизме внутри партии были "организованы богатым истеблишментом".

После публикации в СМИ, партия заявила, что руководство знает об этих постах и начало внутреннее расследование. Вскоре Рамсден объявила, что уходит в отставку.

"Мы приняли незамедлительные меры для пересмотра кандидатуры Кейт Рамсден в свете найденного нами материала", - сказали в партии. "Сотрудники в Штабе Лейбористов нашли эти посты при проведении дополнительных проверок… Партия предприняла быстрые и решительные действия по этому вопросу".

Другой кандидат от партии Лейбористов, Зара Султане, в 2015 году написал в Твиттере, что она "отпразднует" гибель нескольких политиков, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:31
В Тель-Авиве прошел митинг против депортации мигрантов
11:31
Столтенберг отреагировал на слова о "смерти мозга" НАТО
11:14
От иранских гранат гибнут демонстранты в Ираке
11:03
Разведка: Иран создаст ядерную бомбу в следующем году
10:38
Пример партнерства между ВМС Израиля и НАТО
10:02
Иордания предложила компенсацию израильским фермерам
09:33
Выходного дня не будет: план Кахлона на повторные выборы
09:12
Врача, подозреваемого в убийстве жены, перевели в изолятор
08:47
Яир Голан: правые - это не евреи и не сионисты
07:55
В WhatsApp появилась новая функция безопасности
07:42
Эрдоган: ближайшее окружение Багдади стремится в Турцию
07:15
В Иране мощное землетрясение: есть жертвы
07:03
"Терминатор" из Конго обвиняется в военных преступлениях
06:13
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus