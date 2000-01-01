08.11 10:25 MIGnews.com

Кандидат Лейбористов: Израиль - ребенок, которого унижали

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Кандидат от британской Лейбористской партии на предстоящих национальных выборах ушла в отставку из-за противоречивых комментариев против Израиля, сообщают британские СМИ в четверг вечером, 7 ноября.Кейт Рамсден из шотландского округа Гордон столкнулась с внутренним расследованием в партии и возможными санкциями после того, как провела параллель между преступлениями Холокоста и действиями еврейского государства в отношении палестинцев.Рамсден сказала: "Для меня израильское государство похоже на униженного ребенка, который становится унижающим взрослым. Подобно жестокому обращению с детьми, это должно прекратиться… Также, как мы мешаем насильникам, международное сообщество должно помешать делам Израиля."В другом сообщении, Рамсден утверждала, что обвинения в антисемитизме внутри партии были "организованы богатым истеблишментом".После публикации в СМИ, партия заявила, что руководство знает об этих постах и начало внутреннее расследование. Вскоре Рамсден объявила, что уходит в отставку."Мы приняли незамедлительные меры для пересмотра кандидатуры Кейт Рамсден в свете найденного нами материала", - сказали в партии. "Сотрудники в Штабе Лейбористов нашли эти посты при проведении дополнительных проверок… Партия предприняла быстрые и решительные действия по этому вопросу".Другой кандидат от партии Лейбористов, Зара Султане, в 2015 году написал в Твиттере, что она "отпразднует" гибель нескольких политиков, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.