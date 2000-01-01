08.11 10:02 MIGnews.com

Иордания предложила компенсацию израильским фермерам

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Иордания отклонила запрос Израиля на шестимесячное продление аренды, чтобы дать израильским фермерам больше времени для продолжения работа в анклавах Цофар и Наараим, сообщил в четверг, 7 ноября канал 13 News.В соответствии с мирным соглашением 1994 года между Израилем и Иорданией Наараим и Цофар были переданы в аренду Израилю на 25 лет, что позволило израильским фермерам, проживающим в анклаве, продолжать управлять владениями.В прошлом году Королевство объявило, что оно хочет расторгнуть договор аренды и забрать два анклава. В четверг Иордания объявила, что с воскресенья израильским фермерам будет запрещен въезд в Наараим.Как сообщает 13 канал, министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади предложил советнику по национальной безопасности Израиля Мейру Бен Шаббату на их встрече на этой неделе, чтобы вместо аренды правительство Иордании выплатит фермерам финансовую компенсацию за продукция, которая осталась на полях.Он отметил, что Иордания никоим образом не согласится на другой срок аренды анклавов, добавив, что если такие соглашения будут достигнуты, они будут заключаться только между частными израильскими или иорданскими компаниями и напрямую с фермерами.