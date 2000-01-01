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Выходного дня не будет: план Кахлона на повторные выборы | Фото:08.11 09:33   MIGnews.com

Выходного дня не будет: план Кахлона на повторные выборы

Чтобы избежать значительных потерь для экономики Израиля в случае новых выборов, министр финансов Моше Кахлон начал формулировать план проведения выборов без предоставления дополнительного государственного выходного дня.

План, подробности которого были обнародованы 13-м каналом в четверг, будет пытаться "сделать невозможное" путем проведения выборов без внесения каких-либо изменений в обычный рабочий день.

Согласно плану, школьный день продлится до полудня с открытием избирательных участков в 2 часа дня до полуночи, чтобы дать людям достаточно времени для голосования. Однако неясно, как план будет управлять созданием избирательных участков в школах в течение двух часов без ущерба для неприкосновенности избирательного процесса.

Согласно оценкам, стоимость одного рабочего дня оценивается в 1,5 миллиарда шекелей, что в сочетании с неработающим правительством и неспособностью управлять государственным бюджетом может нанести еще больший ущерб экономике Израиля.


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