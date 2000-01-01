08.11 07:08 MIGnews.com

Алович просил не публиковать статей о Саре Нетаниягу

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13-й канал израильского ТВ опубликовал записи разговоров между ключевыми свидетелями по”делу 4000” - генеральным директором портала walla Иланом Йешуа и владельцем Безек и walla Шаулем Аловичем и его женой Ирис.Разговоры относятся к периоду скандала вокруг резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу и ролью, которую играла в ней его жена Сара. Домработник резиденции Мени Нафтали, позднее превратившийся в “борца за социальную справедливость” обвинял Cару в разнообразных грехах - грубом отношении с персоналом, воровстве бутылок, разбазаривании средств и т.п.После того, как портал walla опубликовал видео с Мени Нафтали Ирис Алович позвонила Йешуа. Алович сказала: “Я послала статью Саре Нетаниягу. Слушай меня. Ты скажешь, что речь идет о техническом сбое”. Йешуа в ответ сказал ей: “Я не могу сказать, что это неисправность. Редакторы деска знают, что никаких ошибок не было. Мне и так уже дурно Ирис, дурно. Не обещайте госпоже Нетаниягу ничего”. Алович на это ответила: “Как только я слышу ее имя, мне хочется спрятаться под стол”.После этого следует диалог, в котором Ирис и Йешуа обсуждают изменения редакционной политики сайта:“Ирис: на нас злятся на Бальфур…Это нехорошо, давай организуем колонку, два раза в неделю статья гостя.Йешуа: Хорошо. Имена?Ирис: Например, Гай Бехор, со мной это хорошоЙешуа: полностью согласенИриз: Эрез Тадмор.Йешуа: А этот откуда?Ирис: Я не знаю… и Шимон Риклин.Йешуа: Шимон Риклин - отлично. Очень хороший друг Инона (Магаля) и хороший парень, умный.Ирис: Пора делать ставки на правильную лошадь.Йешуа: я звоню им прямо сегодня.Ирис: Таль (политический корреспондент портала) должна успокоиться. Она превратилась в лефтиста, но мы бы сказали, в прирученного лефтиста. Она превращается в добермана...Нам это нужно быстро исправить. Этот человек (Нетаниягу) останется надолго. Я сказала Шаулю - ради бизнес-группы я готова продать душу дьяволу. Мне это столько здоровья стоит, ты не понимаешь”.После публикации "дела о бутылках" (Сару обвинили в том, что она сдает государственные бутылки и кладет деньги в карман) Шауль Алович позвонил Йешуа и сказал: “Это - на главной странице уже несколько часов” Йешуа ответил: “Мы фильтруем, фильтруем в общей сложности 90%. Алович на это отвечает: Я уверен, что меня сегодня проклянут. Я ей не скажу (вероятно, Саре Нетаниягу). Я больше не знаю, что говорить. Йешуа на это отвечает: Шауль, мы убираем. Мы убираем много вещей”.