Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Выборам быть: Нетаниягу согласился Премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился с предложением министра внутренних дел Арье Дери на проведение прямых выборов между ним и лидером "Кахоль Лаван " Бенни Ганцем.
Беннетт назначен новым министром обороны: что известно Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил Нафтали Беннетту должность министра обороны. Такое решение будет временным, пока не сформируют правительство единства, а на должность министра обороны не назначат другого человека.
Следователи - солдатам: почему вы не убежали от бедуинов? В израильской прессе появились материалы расследования и протоколы допроса по делу об “избиении бедуинов” группой солдатов бригады Кфир две недели назад. Сержант на вопросы полиции отвечал, что считал, что жизни его подчиненным угрожала опасность.
Выходного дня не будет: план Кахлона на повторные выборы Моше Кахлон начал формулировать план проведения выборов без предоставления дополнительного государственного выходного дня. Он попытается "сделать невозможное" путем проведения выборов без внесения каких-либо изменений в обычный рабочий день.
В Израиле нашли останки доисторических людей В пещере на севере Израиля археологи обнаружили останки зубов, которым около 38 000 лет. После анализа, ученые пришли к выводу, что эта находка сочетает в себе черты зубов неандертальца и человека разумного.