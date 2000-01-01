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Кахоль Лаван о Беннетте: циничное назначение | Фото:08.11 18:14   MIGnews.com

Кахоль Лаван о Беннетте: циничное назначение

В "Кахоль Лаван" отреагировали на назначение лидера "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннетта на должность министра обороны.

Партия Бени Ганца отметила, что таким образом, премьер-министр Биньямин Нетаниягу продвигает блок иммунитета, передает "13 канал".

"Вместо того, чтобы продвигать правительство, которое люди выбрали и хотят, Нетаниягу продолжает укреплять блок иммунитета. Назначение "вдохновителя" на эту роль является неподобающим. Это циничное назначение сделано из узких и личных политических интересов", – сказано в сообщении.


Отметим, что назначение Беннета будет временным, пока не сформируют правительство и не выберут министром обороны другого человека. Более того, "Ха Ямин ха Хадаш" и "Ликуд" могут сформировать единую парламентскую фракцию, пойдя в случае повторных парламентских выборов единым блоком.


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