08.11 18:14 MIGnews.com

Кахоль Лаван о Беннетте: циничное назначение

מפלגת כחול לבן הגיבה למינוי בנט לשר הביטחון: "במקום לקדם את הממשלה שהעם בחר ורוצה, נתניהו ממשיך לבצר את בלוק החסינות ולהתבצר בו. מינוי 'חניך תורן' לתפקיד הוא מעשה לא ראוי. מינוי ציני זה נעשה מתוך אינטרס פוליטי צר ואישי ולא מתוך הסתכלות על טובת מערכת הביטחון והמדינה" @sefiova — חדשות 13 (@newsisrael13) 8 ноября 2019 г.

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В "Кахоль Лаван" отреагировали на назначение лидера "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннетта на должность министра обороны.Партия Бени Ганца отметила, что таким образом, премьер-министр Биньямин Нетаниягу продвигает блок иммунитета, передает "13 канал"."Вместо того, чтобы продвигать правительство, которое люди выбрали и хотят, Нетаниягу продолжает укреплять блок иммунитета. Назначение "вдохновителя" на эту роль является неподобающим. Это циничное назначение сделано из узких и личных политических интересов", – сказано в сообщении.Отметим, что назначение Беннета будет временным, пока не сформируют правительство и не выберут министром обороны другого человека. Более того, "Ха Ямин ха Хадаш" и "Ликуд" могут сформировать единую парламентскую фракцию, пойдя в случае повторных парламентских выборов единым блоком.