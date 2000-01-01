Беннетт назначен новым министром обороны: что известно
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил лидеру "Ха Ямин ха Хадаш" Нафтали Беннетту должность министра обороны.
Согласно сообщению партии "Ликуд", ее лидер встретится с Беннетом утром, 9 ноября, передает The Times of Israel. Уточняется, что решение о назначении будет принято на следующем заседании.
В свою очередь, Аелет Шакед утверждает, что Нетаниягу предложил им два министерских "портфеля" – сельского хозяйства, диаспоры и социального обеспечения и обороны. Выбран был последний.
"Мы предпочли получить один портфель минобороны на период переходного правительства. Я убеждена, что это правильное решение для государства Израиль", – добавила Шакед, уточнив, что "Ха Ямин ха Хадаш" и "Ликуд" сформируют единую парламентскую фракцию, а в случае повторных парламентских выборов они пойдут единым блоком.
В заявлении "Ликуд" также уточняется, что такое решение будет временным, пока не сформируют правительство единства, а на должность министра обороны не назначат другого человека.
Таким образом, Шакед пока не получает министерского места, но на днях она объявила, что собирается баллотироваться на следующих выборах.