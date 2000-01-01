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Ганц: Нетаниягу не заинтересован в соглашении | Фото:08.11 16:15   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу не заинтересован в соглашении

Лидер "Кахоль Лаван" сомневается, что "Ликуд" действительно заинтересована в формировании правительства единства.

В пятницу, 8 ноября, он написал в Facebook, что его партия рассматривает "альтернативы" такой коалиции, передает The Times of Israel.

"Прошло две недели с тех пор, как офис президента доверил мне создание правительства. Главной миссией было создание правительства широкого единства. Параллельно мы рассмотрим дополнительные альтернативы созданию правительства на случай, если будем вести переговоры", – отметил Ганц.

По его словам, переговорщики "Кахоль Лаван" и "Ликуд" за последнее время встретились несколько раз. Он также напомнил, что за закрытыми дверями действительно обсуждались такие вещи, о которых он не может публично распространяться, однако пообещал сделать все, чтобы сформировать правительство.

"Я лично беседовал с Биньямином Нетаниягу дважды. К сожалению, боюсь, что он не заинтересован в достижении реального соглашения, как того требуют результаты выборов. Любой, кто не готов серьезно обсуждать основные принципы будущего правительства – на самом деле не заинтересован в формировании правительства", – констатировал Ганц.




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