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Новый опрос: Израиль проведет новые выборы | Фото:08.11 14:05   MIGnews.com

Новый опрос: Израиль проведет новые выборы

Новый опрос, опубликованный в пятницу на 103 FM-радио, показал, что 57% респондентов считают, что Израиль проведет новые выборы в ближайшее время. Опрос проводился научно-исследовательским институтом Маагар Мохот во главе с профессором Ицхаком Кацем.

Еще 43% респондентов считают, что остаются шансы на формирование правительства единства, и почти две трети респондентов предпочитают правительство национального единства новым выборам. Остальные 34% предпочитают проводить новые выборы.

Высокопоставленные представители "Кахоль Лаван" выразили обеспокоенность по поводу возможных будущих действий лидера "НДИ" Авигдора Либермана.

В четверг переговорные группы двух сторон встретились на встрече, в которой "был достигнут прогресс".

После встречи стороны выступили с совместным заявлением, в котором говорилось: "Совещание переговорных групп "Кахоль Лаван" и "НДИ" только что закончилось. В течение дня переговорные группы обсуждали важные и своевременные вопросы, чтобы ускорить формирование принципов для широкого и либерального правительства национального единства".


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