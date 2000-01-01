08.11 17:11 MIGnews.com
Захарова оценила заявление Макрона о "смерти мозга НАТО"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона. Тот рассказал о "смерти мозга" НАТО
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"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть", - отметила спикер ведомства в своем Facebook.
По ее мнению, это четкое определение нынешнего состояния альянса. При этом она задала риторический вопрос о том, как конкретно Европа мсможет контролировать свою судьбу.
"20 век - две мировые. 19 и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий," - добавила дипломат.
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