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Захарова оценила заявление Макрона о `смерти мозга НАТО` 08.11 17:11   MIGnews.com

Захарова оценила заявление Макрона о "смерти мозга НАТО"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона. Тот рассказал о "смерти мозга" НАТО.

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть", - отметила спикер ведомства в своем Facebook.

По ее мнению, это четкое определение нынешнего состояния альянса. При этом она задала риторический вопрос о том, как конкретно Европа мсможет контролировать свою судьбу.

"20 век - две мировые. 19 и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий," - добавила дипломат.



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