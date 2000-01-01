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Следователи - солдатам: почему вы не убежали от бедуинов? 08.11 11:29   MIGnews.com

Следователи - солдатам: почему вы не убежали от бедуинов?

В израильской прессе опубликованы материалы расследования “избиения бедуинов” группой солдатов бригады Кфир две недели назад.

12-й канал израильского ТВ опубликовал протоколы допроса лидера группа в звании сержанта.

Сержант заявил, что считал, что его жизни и жизни подчиненных угрожала опасность.

На вопрос следователя о том, почему он атаковал бедуинов сержант ответил: “Я боялся за мою жизнь, жизнь моих солдат. В прошлом были случаи нападения арабов на гражданских и солдат. У меня были основания для подобных опасений”.

Сержант утверждает, что он и его товарищ были атакованы после того, как сказали бедуинам не мусорить: “Они начали орать и проклинать нас. Один из бедуинов вскочил и закричал: "Я убью тебя ударом ножа в сердце!" После этого он распустил руки. Важно отметить, что бедуины находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Я приблизился к арабу с тем, чтобы его нейтрализовать. В процессе нейтрализации он пытался выхватить у меня оружие, схватил за ремень автомата”.

Сержант сообщил, что этот араб угрожал ему дважды - и ему дважды пришлось с ним сцепиться: “Это не случается каждый день, что на тебя так набрасываются. Из-за его угрозу я чувствовал, что моей жизни угрожают. В автомат был вставлен магазин, в ствол загнан патрон, я старался держать его подальше от его рук, он меня ударил. Я защищался”.

Следователь указал солдату на то, что тот не имел права передергивать затвор. Тот ответил: "Не я это решаю. По всем признакам, он вел себя подозрительно. Пусть решает командир бригады - было это правильно или нет".

На вопрос следователя: Почему после того, как гражданский угрожал ударить тебя ножом в сердце ты не убежал от него, а пошел на него?” сержант ответил: “Во-первых мои солдаты были слишком рядом. Во-вторых, я был снаружи. Даже если бы побежал - он бы мог меня нагнать и нанести удар. И это то, что от меня ожидают в в качестве бойца и командира в ЦАХАЛе? На заправке были и гражданские. Если бы что-то случилось - претензии были бы ко мне”.

Адвокаты подозреваемых указывают на то, что бедуинов, участвовавших в драке после инцидента не вызывали на допрос и на очную ставку.

Следователи заявили, что у бедуина, угрожавшего сержанту “не было ножа”.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “Задержание произведено в соответствии с решением военного трибунала. Все доказательства собранные военной полицией подтверждают подозрения. Улики свидетельствуют о том, что солдаты первыми прибегли к насилию.  Оснований для допроса других участников инцидента не найдено”.


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