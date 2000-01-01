Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Тель-Авиве прошел митинг против депортации мигрантов | Фото:08.11 11:31   MIGnews.com

В Тель-Авиве прошел митинг против депортации мигрантов

Несколько сотен школьников и их родители провели демонстрацию в четверг, 7 ноября, в Тель-Авиве против арестов и запланированных депортаций мигрантов.

Митингующие протестовали против ареста индийской матери ученицы шестого класса в школе Габриэли Кармель, которая сама родилась в Израиле; ареста ученика третьего класса в школе Ха-Галиль вместе с его нигерийской матерью; и ареста индийской пары и их израильских дочерей, в возрасте одного и семи лет.

Участники демонстрации возле школы Габриэли Кармель размахивали плакатами и скандировали "Позор!" и "Люди требуют отмены депортации!". Активисты и адвокаты семей мигрантов пытались предотвратить депортацию детей, которые выросли как израильтяне и подверглись тюремному заключению. Управление по делам населения и иммиграции заявило, что за последние два дня было арестовано 45 нелегальных иммигрантов.

Веред Виндман, глава Национального совета по делам детей, призвал генерального прокурора Авихай Мандельблита в письме прекратить задержание детей, "которые не сделали ничего плохого. Иммиграционный статус родителей не должен быть причиной заключения детей в тюрьму".

В воскресенье апелляционный суд Тель-Авива отменил постановления о депортации двух детей-филиппинцев, родившихся в Израиле, и их матерей. В своем вердикте судья заявил, что иммиграционные власти не провели надлежащее слушание перед депортацией, чтобы оценить, учитывает ли постановление интересы детей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:31
Столтенберг отреагировал на слова о "смерти мозга" НАТО
11:14
От иранских гранат гибнут демонстранты в Ираке
11:03
Разведка: Иран создаст ядерную бомбу в следующем году
10:38
Пример партнерства между ВМС Израиля и НАТО
10:25
Кандидат Лейбористов: Израиль - ребенок, которого унижали
10:02
Иордания предложила компенсацию израильским фермерам
09:33
Выходного дня не будет: план Кахлона на повторные выборы
09:12
Врача, подозреваемого в убийстве жены, перевели в изолятор
08:47
Яир Голан: правые - это не евреи и не сионисты
07:55
В WhatsApp появилась новая функция безопасности
07:42
Эрдоган: ближайшее окружение Багдади стремится в Турцию
07:15
В Иране мощное землетрясение: есть жертвы
07:03
"Терминатор" из Конго обвиняется в военных преступлениях
06:13
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus