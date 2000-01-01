В Тель-Авиве прошел митинг против депортации мигрантов
Несколько сотен школьников и их родители провели демонстрацию в четверг, 7 ноября, в Тель-Авиве против арестов и запланированных депортаций мигрантов.
Митингующие протестовали против ареста индийской матери ученицы шестого класса в школе Габриэли Кармель, которая сама родилась в Израиле; ареста ученика третьего класса в школе Ха-Галиль вместе с его нигерийской матерью; и ареста индийской пары и их израильских дочерей, в возрасте одного и семи лет.
Участники демонстрации возле школы Габриэли Кармель размахивали плакатами и скандировали "Позор!" и "Люди требуют отмены депортации!". Активисты и адвокаты семей мигрантов пытались предотвратить депортацию детей, которые выросли как израильтяне и подверглись тюремному заключению. Управление по делам населения и иммиграции заявило, что за последние два дня было арестовано 45 нелегальных иммигрантов.
Веред Виндман, глава Национального совета по делам детей, призвал генерального прокурора Авихай Мандельблита в письме прекратить задержание детей, "которые не сделали ничего плохого. Иммиграционный статус родителей не должен быть причиной заключения детей в тюрьму".
В воскресенье апелляционный суд Тель-Авива отменил постановления о депортации двух детей-филиппинцев, родившихся в Израиле, и их матерей. В своем вердикте судья заявил, что иммиграционные власти не провели надлежащее слушание перед депортацией, чтобы оценить, учитывает ли постановление интересы детей.