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Разведка: Иран создат ядерную бомбу в следующем году | Фото:08.11 11:03   MIGnews.com

Разведка: Иран создаст ядерную бомбу в следующем году

Источники в израильской разведке выразили поддержку госсекретарю США Майку Помпео, предупредив, что "Иран может создать ядерную бомбу менее чем за год, если они решат действовать быстро в этом направлении", - сообщил Кан 11 в четверг вечером, 7 ноября.

Источники сообщили, что Израиль продолжает передавать материалы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), но из-за бюрократии агентство проверяет материалы очень медленно.

В среду Иран арестовал инспектора МАГАТЭ и конфисковал его проездные документы. Инспектор был освобожден вскоре после этого.

Главный инспектор МАГАТЭ Массимо Апаро на дипломатической встрече в Вене заявил дипломатам, что Иран уклоняется от попыток обнаружить источник техногенных и природных частиц урана, обнаруженных на складе в начале этого года.


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